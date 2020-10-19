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Потери российской туротрасли от отсутствия иностранцев составят 600 миллиардов рублей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Потери российской туротрасли от отсутствия иностранцев составят 600 миллиардов рублей

Кирилл Николаев

Туризм

Потери российской туристической отрасли из-за отсутствия иностранных туристов составят 600 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.

По ее словам, ежегодный оборот российской туротрасли составляет 3,7 триллиона рублей. Окончательная сумма ущерба будет известна ближе к концу 2020 года.

— Конечно, очень многое будет зависеть от динамики того, как дальше у нас будут закрываться границы, но в целом пока прогнозы такие, — отметила Догузова.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

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