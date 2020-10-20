Ученые назвали уничтожающий коронавирус продукт

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Положительный эффект кокосового масла при лечении больных с COVID-19 выявили ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения.

Ученые сообщили, что кокосовое масло первого отжима способно уничтожать коронавирус и участвовать в активации иммунной системы для борьбы с данным заболеванием. Молекулы вещества при низком уровне содержания COVID-19 в крови могут уменьшать это значение на 60-90 процентов. Также кокосовое масло помогает увеличивать выживаемость клеток организма.

В эксперименте приняли участие 56 человек. При этом отмечается, что ни у кого из пациентов заболевание не проходило в тяжелой форме, сообщает издание International Business Times.

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