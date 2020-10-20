Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые назвали уничтожающий коронавирус продукт
Фото: pixabay.com

Ученые назвали уничтожающий коронавирус продукт

Юлия Курганова

Здоровье

Положительный эффект кокосового масла при лечении больных с COVID-19 выявили ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения.

Ученые сообщили, что кокосовое масло первого отжима способно уничтожать коронавирус и участвовать в активации иммунной системы для борьбы с данным заболеванием. Молекулы вещества при низком уровне содержания COVID-19 в крови могут уменьшать это значение на 60-90 процентов. Также кокосовое масло помогает увеличивать выживаемость клеток организма.

В эксперименте приняли участие 56 человек. При этом отмечается, что ни у кого из пациентов заболевание не проходило в тяжелой форме, сообщает издание International Business Times.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Диетолог рассказала, что лучше есть во время пандемии COVID-19

ученыеисследованиемасло
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте