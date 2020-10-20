Новые адвокаты Ефремова задумались о примирении с потерпевшими

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Новые адвокаты Михаила Ефремова возобновили переговоры с потерпевшими по делу о примирении сторон. Об этом защитник актера Роман Филиппов сообщил во вторник, 20 октября.

— Мы подтверждаем, что переговоры велись, — заявил он РИА Новости.

О том, к чему пришли стороны, юрист ничего не сказал.

Ранее представитель интересов потерпевшей стороны Андрей Алешкин заявил, что жена артиста Софья отказалась вести переговоры, поскольку заподозрила адвокатов сторон в сговоре.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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