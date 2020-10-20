Коронавирус за сутки в Москве выявили у 4999 человек

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки коронавирус выявили у 4999 человек. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 20 октября.

В России за 24 часа выявили 16 319 новых случаев коронавируса. Больше всего пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего в Москве было выявлено 372 628 случаев инфекции. Было зафиксировано 6058 летальных случаев.

Ранее сообщалось, что в Москве выздоровели от коронавируса более 277 тысяч человек.

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