Столичные власти не планируют ограничивать время работы ресторанов
Власти Москвы не собираются ограничивать время работы кафе и ресторанов в городе, как это было сделано в Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.
Он отметил, что перед вводом каких-то ограничительных мер в столице отслеживается эпидемиологическая ситуация.
— Пока мы таких решений не планируем предпринимать (о вводе ограничений на работу ресторанов — прим. «ВМ»), — заявил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».
Владимир Ефимов также добавил, что ограничения будут эффективны только при их полном соблюдении.
Ранее в Санкт-Петербурге ограничили время работы кафе и ресторанов до 23:00.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. Специальные QR-коды для регистрации посетителей уже получили 1,2 тысячи заведений.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия из-за пандемии