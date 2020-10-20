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Столичные власти не планируют ограничивать время работы ресторанов
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные власти не планируют ограничивать время работы ресторанов

Виктория Родимкина

Город

Власти Москвы не собираются ограничивать время работы кафе и ресторанов в городе, как это было сделано в Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.

Он отметил, что перед вводом каких-то ограничительных мер в столице отслеживается эпидемиологическая ситуация.

— Пока мы таких решений не планируем предпринимать (о вводе ограничений на работу ресторанов — прим. «ВМ»), — заявил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Ефимов также добавил, что ограничения будут эффективны только при их полном соблюдении.

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили время работы кафе и ресторанов до 23:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. Специальные QR-коды для регистрации посетителей уже получили 1,2 тысячи заведений.

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