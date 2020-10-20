Тысячи доз российской вакцины от COVID-19 поступили в гражданский оборот

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В гражданский оборот поступили тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил во вторник днем, 20 октября.

По словам разработчика препарата, лекарство поступило «уже давно». В настоящее время им прививаются медики, работающие в «красной зоне» (с пациентами с COVID-19).

— Многие тысячи уже поступили в гражданский оборот, — цитирует РИА Новости ученого.

Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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