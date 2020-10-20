Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки госпитализировали 1245 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале во вторник, 20 октября.

Ранее стало известно, что за сутки в столице выявили 4999 новых случаев инфекции.

Среди новых случаев 43,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,4 процента — от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,4 процента — дети.

Фото: Оперштаб

В оперштабе уточнили, что в столице на данный момент к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 323 пациента с COVID-19.

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