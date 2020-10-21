Власти Армении запретили импорт турецких товаров

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Правительство Армении приняло решение временно запретить импорт турецких товаров. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров страны в среду, 21 октября.

Отмечается, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения преследует цели безопасности. В частности, в сообщении уточняется, что речь идет о «многочисленных подтвержденных фактах пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах» (Нагорный Карабах — прим. «ВМ»), передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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