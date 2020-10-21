Пашинян призвал народ Армении защищать свою страну с оружием в руках

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников встать на защиту страны с оружием в руках. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации в среду, 21 октября.

— Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа, — пояснил Пашинян.

По его словам, все выходцы из Нагорного Карабаха должны вернуться в Степанакерт и присоединиться к местной армии обороны. Он добавил, что следует присоединиться к вооруженной борьбе за свои права до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное дипломатическое решение вопроса, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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