Трое потерпевших получили по миллиону рублей от Ефремова

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Трое потерпевших по делу о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова получили от артиста по одному миллиону рублей. Об этом сообщил их представитель Александр Добровинский в среду, 21 октября.

Ранее о перечислении Ефремовым трех миллионов рублей компенсации сообщил его адвокат Роман Филиппов.

— Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова — по одному миллиону рублей каждому, — пояснил Добровинский, уточнив, что ему подтвердили эту информацию Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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