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Кремль объяснил неанонсированную встречу Нарышкина и Лукашенко
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Кремль объяснил неанонсированную встречу Нарышкина и Лукашенко

Ростислав Зубков

Норма жизни

Российские и белорусские спецслужбы обмениваются информацией в рамках Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя визит главы СВР Сергея Нарышкина в Минск.

Ранее руководитель Службы внешней разведки России провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они обменялись мнению о ситуацию вокруг Союзного государства. При этом власти никак не сообщили заранее о готовящейся поездке Нарышкина.

— Совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства, — приводит РИА Новости комментарий представителя Кремля, объяснившего, почему не было анонса визита.

Песков добавил, что в данном случае «речь идет о судьбе внешней разведке».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияСлужба внешней разведкиКремль
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