СМИ выяснили, что оперштаб не обсуждает новое закрытие границ РФ из-за пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Оперативный по борьбе с коронавирусом в России не планирует рекомендовать повторное закрытие границ с другими странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники знакомые с итогами заседания штаба в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что в ходе заседания оперштаба обсуждалось сокращение полетов в Турцию, а также увеличение частоты рейсов в ОАЭ.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября возобновлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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