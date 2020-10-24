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Более 16 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 16 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в России

Кирилл Николаев

Общество

В России за сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах страны. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4453), в Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480).

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 497 167 случаев заболевания. За весь период умерли 25 821 человек, выздоровели 1 130 818 пациентов.

Ранее стало известно, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России не планирует рекомендовать закрыть границы страны.

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