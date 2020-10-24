«Все от лукавого»: Добровинский отреагировал на пожелание смерти от сестры Ефремова

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Верующий вряд ли будет желать смерти человеку. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал адвокат Александр Добровинский, комментируя высказывания сестры актера Михаила Ефремова Анастасии.

Ранее родственница артиста, осужденного за смертельное ДТП, пожелала защитнику потерпевшей стороны смерти от коронавируса. Об этом сообщает news.ru cо ссылкой на пост женщины, который вскоре был удален. Анастасия призналась, что она готова «пристрелить» тех людей в зале суда, которые глумились над ее «прекрасным братом». Она также пожелала, чтобы силы небесные послали недоброжелателям артиста «ковид в самой тяжелой летальной форме».

— Я слышал, что это семья религиозная, но те слова, которые она сказала, не сочетаются ни с одной религией мира, — сказал Добровинский. — Эти слова вряд ли ей были внушены создателем, скорее всего, кем-то другим. Верующий человек вряд ли будет так говорить. Это все от лукавого. Надеюсь, бог ее простит. Тем более под раздачу попал не я один, а и другие люди.

В июне в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП был пьян. В столичной прокуратуре сообщили, что артист был еще и в состоянии наркотического опьянения. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже приговор был смягчен до семи с половиной лет.

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