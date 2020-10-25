Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скрывших результаты теста москвичей оштрафовали почти на 1,8 миллиона рублей
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Скрывших результаты теста москвичей оштрафовали почти на 1,8 миллиона рублей

Юлия Ямпольская

Город

Специалисты столичного Роспотребнадзора выписали штрафы на сумму почти 1,8 миллиона рублей жителям Москвы, которые вернулись из других стран и не внесли результаты своих тестов на COVID-19 в базу данных Единого портала государственных и муниципальных услуг. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили на официальном сайте управления ведомства.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора направили 2 313 уведомлений о явке для того, чтобы составить протоколы о нарушении.

— Составлено 1 638 протоколов по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 789 000 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В столице пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию можно методом ПЦР-теста бесплатно по предварительной записи в поликлиниках департамента здравоохранения города.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID перейдет в разряд сезонных заболеваний. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не переболеет большая часть населения или пока граждане не будут иметь коллективный иммунитет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Работу двух московских школ иностранных языков приостановили

штрафРоспотребнадзоркоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте