Скрывших результаты теста москвичей оштрафовали почти на 1,8 миллиона рублей

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты столичного Роспотребнадзора выписали штрафы на сумму почти 1,8 миллиона рублей жителям Москвы, которые вернулись из других стран и не внесли результаты своих тестов на COVID-19 в базу данных Единого портала государственных и муниципальных услуг. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили на официальном сайте управления ведомства.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора направили 2 313 уведомлений о явке для того, чтобы составить протоколы о нарушении.

— Составлено 1 638 протоколов по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 789 000 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В столице пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию можно методом ПЦР-теста бесплатно по предварительной записи в поликлиниках департамента здравоохранения города.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID перейдет в разряд сезонных заболеваний. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не переболеет большая часть населения или пока граждане не будут иметь коллективный иммунитет.

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