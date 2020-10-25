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Мишустин проведет встречу с руководством Госдумы и главами фракций
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин проведет встречу с руководством Госдумы и главами фракций

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с руководством Государственной думы и главами фракций в понедельник, 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в воскресенье, 25 октября.

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить широкий спектр вопросов социально-экономического развития страны.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, в обсуждении примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

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Госдумаправительство РФМихаил Мишустин
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