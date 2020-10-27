Тренер рассказал, чего боится Хабиб Нурмагомедов
Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов боится собак. Об этом рассказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.
По словам Мендеса, о фобии Нурмагомедова стало известно в тот период, когда будущий чемпион жил у тренера по борьбе Кэролин Вебстер. Женщина держала несколько небольших собак.
— И тут выяснилось, что Хабиб дико боится собак! И он выгнал этих домашних собачек на улицу! Они должны жить внутри, а он выселил их на улицу, — заявил Мендес.
Тренеру пришлось вмешаться в ситуацию, когда ему пожаловалась хозяйка дома. В разговоре на эту тему Нурмагомедов признался, что боится собак и ничего не может с собой поделать, рассказал Мендес в интервью Submission Radio.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.
Вслед за этим министр спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал, что власти области предложат Нурмагомедову заняться развитием спорта в регионе.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Когда даже крепкие парни плачут
Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Клинского:
Бой был статусным, но совсем неинтересным. Хабиб Нурмагомедов, чемпион мира и окрестностей по смешанным единоборствам, уже во втором раунде легко, как в спарринге, придушил американца Джастина Гейджи. Он вновь подтвердил свой титул, а потом... заплакал (далее…).
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