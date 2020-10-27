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Тренер рассказал, чего боится Хабиб Нурмагомедов
Фото: instagram.com/umar_nurmagomedov

Тренер рассказал, чего боится Хабиб Нурмагомедов

Татьяна Плотникова

Звезды

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов боится собак. Об этом рассказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.

По словам Мендеса, о фобии Нурмагомедова стало известно в тот период, когда будущий чемпион жил у тренера по борьбе Кэролин Вебстер. Женщина держала несколько небольших собак.

— И тут выяснилось, что Хабиб дико боится собак! И он выгнал этих домашних собачек на улицу! Они должны жить внутри, а он выселил их на улицу, — заявил Мендес.

Тренеру пришлось вмешаться в ситуацию, когда ему пожаловалась хозяйка дома. В разговоре на эту тему Нурмагомедов признался, что боится собак и ничего не может с собой поделать, рассказал Мендес в интервью Submission Radio.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

Вслед за этим министр спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал, что власти области предложат Нурмагомедову заняться развитием спорта в регионе.

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Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Клинского:

Бой был статусным, но совсем неинтересным. Хабиб Нурмагомедов, чемпион мира и окрестностей по смешанным единоборствам, уже во втором раунде легко, как в спарринге, придушил американца Джастина Гейджи. Он вновь подтвердил свой титул, а потом... заплакал (далее…).

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UFCХабиб Нурмагомедовсобаки
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