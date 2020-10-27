Президент ФИФА Джанни Инфантино сдал положительный тест на COVID-19
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сдал положительный тест на новый тип коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе федерации во вторник, 27 октября.
Отмечается, что у Инфантино легкие симптомы болезни. Он ушел в самоизоляцию и будет находиться на карантине минимум десять дней, передает ТАСС.
Ранее была названа страна с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID в Европейском союзе.
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