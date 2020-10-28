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Более 150 фильмов покажут в Музее Победы в рамках фестиваля «Лучезарный Ангел»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 150 фильмов покажут в Музее Победы в рамках фестиваля «Лучезарный Ангел»

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 1 по 7 ноября в Музее Победы состоится Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». Программа киносмотра ориентирована прежде всего на детей, подростков, молодежь и семьи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

На кинофестиваль «Лучезарный Ангел» поступило 360 картин. Жюри отобрало 153 фильма из 12 стран. В конкурсную программу попали 82 ленты в 4 номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное кино, документальное кино и анимация. Во внеконкурсной программе покажут 46 фильмов. В рамках ретроспективных показов зрители посмотрят 25 картин. В кинофестивале участвуют 33 дебютные работы.

Откроет мероприятие фильм режиссера Оксаны Карас «Доктор Лиза», где в главной роли снялась Чулпан Хаматова. Картина посвящена легендарному филантропу Елизавете Глинке.

Отмечается, что впервые в рамках фестиваля организуют прямые трансляции для зрителей, которые не смогут в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой приехать намероприятие.

В этом году фестиваль приурочен к Году памяти и славы в России, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию со дня рождения Народного артиста СССР Сергея Бондарчука и 100-летнему юбилею режиссера-аниматора Леонида Шварцмана.

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