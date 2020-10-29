Александр Лукашенко сменил главу МВД Белоруссии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу Министерства внутренних дел страны. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Новым министром вместо Юрия Караева стал глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Караев же занял должность помощника главы государства в Гродненской области.

Лукашенко также распорядился, чтобы полномочия его помощников в регионах были расширены. Они будут контролировать вопросы кадров и деятельность чиновников всех уровней.

Ранее белорусский лидер объяснил ряд перестановок в силовом блоке Белоруссии. Он заявил, что кадровые изменения не закончены и еще неизвестно, во что это может вылиться.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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