Появилось новое объяснение утечки воздуха на МКС

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Утечка воздуха на Международной космической станции возникла из-за трещины, которая могла появиться вследствие внешнего удара.

Как следует из переговоров экипажа МКС с Землей, транслируемых Национальным аэрокосмическим агентством США, российский космонавт Сергей Рыжиков предположил, что имел место «удар с внешней стороны».

Члены экипажа станции предлагают осмотреть участок обшивки МКС снаружи во время следующего выхода в открытый космос. Наземные специалисты указали, что затруднения может вызвать необходимость снять экранно-вакуумную теплоизоляцию, сообщает РИА Новости.

Напомним, о незначительной утечке воздуха на МКС стало известно еще в сентябре 2019 года. С того момента скорость расходования кислорода возросла в пять раз — до 1,4 килограмма воздуха в сутки, в связи с чем потребовалось принять меры.

Российским космонавтам удалось найти трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Тогда ее заклеили пленкой, а на ночь закрыли люк, ведущий в «протекающий» отсек, для контроля давления. Утечку воздуха удалось устранить временными средствами.

Однако позднее появились сообщения, что утечка воздуха на Международной космической станции продолжается, несмотря на предпринятые меры.

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