Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет вводится в Подмосковье с 2 ноября
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет вводится в Подмосковье с 2 ноября

Юлия Ямпольская

Общество

В Московской области самоизоляция для людей старше 65 лет с 2 ноября будет обязательной. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

При этом он отметил, что жители региона этого возраста смогут ходить в магазин и на прогулки, а их транспортные карты блокировать не будут.

— Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что люди этого возраста болеют тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем ее как обязательную, — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что плановую медицинскую помощь в Подмосковье на фоне ситуации с коронавирусом приостанавливать не планируют.

Ранее сообщалось, что кафе и рестораны Московской области не планируется закрывать на фоне осложненной ситуации из-за коронавируса. Уточняется, что задача властей — сохранить малое и среднее предпринимательство в области.

Стало известно, что вакцинация от коронавируса в Московской области может начаться в январе. Прививку можно будет сделать в любом месте области. Для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В Москве массовая вакцинация от коронавируса может стартовать в конце ноября — начале декабря.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Подмосковные врачи вылечили от коронавируса более 62 тысяч пациентов

Подмосковьекоронавируссамоизоляция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте