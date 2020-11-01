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Легендарная берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в черный список из-за карантина
Фото: flickr.com/Philipp

Легендарная берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в черный список из-за карантина

Ростислав Зубков

В мире

Знаменитая пивная Staendige Vertretung (StaeV) в Берлине внесла канцлера ФРГ Ангелу Меркель в список нежелательных гостей. Об этом издание Spiegel пишет со ссылкой на решение руководства заведения.

По информации газеты, исполнительный директор пивной Йорн Петер Бринкман и его партнер по бизнесу Ян Филипп Бубингер обратились с заявлением, в котором подчеркнули, что «политики не использовали с апреля время, чтобы подготовить страну ко второй волне пандемии (коронавируса — прим. «ВМ»)».

Наряду с этим StaeV сделала все необходимое, чтобы поставлять свои услуги максимально безопасно и в рамках закона, однако власти все равно вводят запрет на посещение увеселительных заведений из-за обострения ситуации с COVID-19. По мнению владельцев известной пивной, такие решения — акционизм в чистом виде.

Бринкман также призвал коллег следовать его примеру и внести чиновников в черный список тех, кто отвечает за меры, приводящие к закрытию баров и ресторанов.

Согласно внутреннему распоряжению пивной Staendige Vertretung, в заведении теперь не желают видеть правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, премьера Баварии Маркуса Зёдера, сенатора Берлина Дилека Калайчи, а также министра финансов Олафа Шольца и Ангелу Меркель.

StaeV открылась в 1997 году в немецкой столице. Там подают классическую немецкую еду и кельш — светлое пиво, которое варится в Кельне.

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