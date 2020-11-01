Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Милый Дракула»: Самойлова опубликовала новое фото маленького сына
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Милый Дракула»: Самойлова опубликовала новое фото маленького сына

Евгения Звощик

Звезды

Блогер и модель Оксана Самойлова поделилась с поклонниками новым снимком своего сына. Малыш позирует на фото в костюме в честь Хэллоуина.

На нем одет костюм-тройка и небольшая мантия. Мальчик сидит рядом с разукрашенной в честь праздника тыквой.

— Ну разве это не самый милый Дракула? — спросила у своих подписчиков Самойлова.

Поклонники согласились с ее мнением: «Очень красивый мальчик, глаза», «Очень красивый мальчик! Прям как нарисованный», «Какооооооой же он хорошенький», «Самый милый на свете Дракуленок», «Ой...какой милаш».

Ранее Самойлова показала фанатам, какие костюмы они выбрали с детьми на Хэллоуин. В частности, старшая дочь Ариела примерила образ клоуна из фильма ужасов «Оно». Средняя дочь Лея перевоплотилась в Харли Квинн — героиню «Отряда самоубийц». Майя стала динозавром, а сама Самойлова примерила образ Медузы Горгоны.

Читайте также: «Майя у нас сломалась»: Оксана Самойлова пожаловалась на поведение дочери

фото в соцсетисынОксана Самойлова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте