«Милый Дракула»: Самойлова опубликовала новое фото маленького сына

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Блогер и модель Оксана Самойлова поделилась с поклонниками новым снимком своего сына. Малыш позирует на фото в костюме в честь Хэллоуина.

На нем одет костюм-тройка и небольшая мантия. Мальчик сидит рядом с разукрашенной в честь праздника тыквой.

— Ну разве это не самый милый Дракула? — спросила у своих подписчиков Самойлова.

Поклонники согласились с ее мнением: «Очень красивый мальчик, глаза», «Очень красивый мальчик! Прям как нарисованный», «Какооооооой же он хорошенький», «Самый милый на свете Дракуленок», «Ой...какой милаш».

Ранее Самойлова показала фанатам, какие костюмы они выбрали с детьми на Хэллоуин. В частности, старшая дочь Ариела примерила образ клоуна из фильма ужасов «Оно». Средняя дочь Лея перевоплотилась в Харли Квинн — героиню «Отряда самоубийц». Майя стала динозавром, а сама Самойлова примерила образ Медузы Горгоны.

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