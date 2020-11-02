Названа предварительная причина пожара в нефтешахте в Коми

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Причиной возгорания в шахте в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание во время проведения буровых работ. Сотрудники подрядной организации занимались бурением скважин уклонного блока № 3 шахты «Яреганефть». Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми».

Отмечается, что работники подрядчика ООО «Нефтегазмаш» сначала попытались самостоятельно потушить возгорание, но не смогли. Тогда они сообщили о пожаре заказчику буровых работ, «Яреганефти», сообщает ТАСС.

Руководство предприятия приняло решение о немедленной эвакуации всех горняков из шахты, где находились 82 человека. Работы шахты была остановлена, на поверхность вывели 80 человек, еще двоих в настоящее время ищут.

На сайте ГСУ СК РФ по Республике Коми уточнили, что по факту случившегося будет проведена доследственная проверка.

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