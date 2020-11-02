Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог назвала причины жестоких убийств в Санкт-Петербурге
Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог назвала причины жестоких убийств в Санкт-Петербурге

Виктория Федотова

Общество

Психолог Вероника Степанова объяснила, почему в Санкт-Петербурге происходит больше жестоких убийств с расчленением, чем в других городах.

— Я бы хотела разобрать, почему в моем родном городе такие метаморфозы, почему он на первом месте по расчлененке? Там довольно низкая продолжительность жизни, там самая высокая смертность по онкологии плюс психические расстройства, — считает психолог Степанова.

По ее словам, вся совокупность негативных факторов имеет отношение друг к другу.

— Кроме того, от трупа избавиться не так просто. Почему убийц ловят? У них сужено сознание, как у нашего Соколова. Естественно, повсюду камеры. Конечно же, человека поймают, — отметила специалист.

Степанова привела примеры историка Олега Соколова, которого обвиняют в расчленении своей аспирантки, и жены рэпера Энди Картрайта, которая расчленила его тело. Причиной такой жестокости, по мнению психолога, является совокупность различных факторов: климат, плохая вода, мусорные свалки, большое количество машин в городе. Все это влияет на психофизику человека, он начинает сходить с ума.

— Петербуржцы — люди очень депрессивные и с философским складом ума. Это люди, которые никуда не торопятся, утро начинается в 12 дня. Они мало работают, могут без конца праздно беседовать, там много коренных жителей. Это такая достоевщина, что хочется повеситься, особенно если жизнь рутинная. Люди находятся в сильном стрессе, — рассказала Степанова.

Кроме того, маньяки остро реагируют на предшественников и могут долго вынашивать идею о расчленении.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова

депрессияСанкт-Петербургмнение психолога
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Все мнения
О проекте