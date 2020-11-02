Психолог назвала причины жестоких убийств в Санкт-Петербурге

Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог Вероника Степанова объяснила, почему в Санкт-Петербурге происходит больше жестоких убийств с расчленением, чем в других городах.

— Я бы хотела разобрать, почему в моем родном городе такие метаморфозы, почему он на первом месте по расчлененке? Там довольно низкая продолжительность жизни, там самая высокая смертность по онкологии плюс психические расстройства, — считает психолог Степанова.

По ее словам, вся совокупность негативных факторов имеет отношение друг к другу.

— Кроме того, от трупа избавиться не так просто. Почему убийц ловят? У них сужено сознание, как у нашего Соколова. Естественно, повсюду камеры. Конечно же, человека поймают, — отметила специалист.

Степанова привела примеры историка Олега Соколова, которого обвиняют в расчленении своей аспирантки, и жены рэпера Энди Картрайта, которая расчленила его тело. Причиной такой жестокости, по мнению психолога, является совокупность различных факторов: климат, плохая вода, мусорные свалки, большое количество машин в городе. Все это влияет на психофизику человека, он начинает сходить с ума.

— Петербуржцы — люди очень депрессивные и с философским складом ума. Это люди, которые никуда не торопятся, утро начинается в 12 дня. Они мало работают, могут без конца праздно беседовать, там много коренных жителей. Это такая достоевщина, что хочется повеситься, особенно если жизнь рутинная. Люди находятся в сильном стрессе, — рассказала Степанова.

Кроме того, маньяки остро реагируют на предшественников и могут долго вынашивать идею о расчленении.

Видео опубликовано на YouTube.

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