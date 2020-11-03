Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 98 человек

Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Число погибших при землетрясении в Турции, которое произошло 30 октября, увеличилось до 98 человек. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики во вторник, 3 ноября.

Ранее власти заявляли о 95 жертвах происшествия и 994 пострадавших.

— По последним данным, в результате землетрясения погибли 98 человек, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли под завалами трехлетнюю девочку через 65 часов после землетрясения.

Видео: Telegram-канал «Подъем!»

Напомним, в пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена. В Турции есть погибшие и пострадавшие, разрушены здания.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

Читайте также: Более 10 россиян умерли от COVID-19 в Турции с начала августа