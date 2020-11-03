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Суд проведет предварительную беседу по иску потерпевших в ДТП с Ефремовым о компенсации
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Суд проведет предварительную беседу по иску потерпевших в ДТП с Ефремовым о компенсации

Евгения Звощик

Общество

Хамовнический суд Москвы проведет предварительную беседу по иску троих потерпевших в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым о компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что предварительная беседа назначена в 14:00 по московскому времени 23 ноября.

Ранее трое потерпевших по делу о ДТП в центре Москвы с участием Ефремову подали иски к артиста о компенсации морального вреда. Каждый из пострадавших запрашивал по одному миллиону каждому. Актер компенсировал им моральный вред в запрашиваемой сумме, но потерпевшие не стали отзывать иски.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Защита артиста планирует и далее обжаловать приговор в кассации.

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