Жена Ефремова устроилась на работу, чтобы прокормить семью

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Федеральная налоговая служба заблокировала все счета Михаила Ефремова из-за неоформленной декларации и не уплаченных вовремя налогов. В связи с этим обстоятельством жена актера Софья Кругликова устроилась на работу для того, чтобы прокормить свою семью, сообщил адвокат Ефремова Петр Хархорин.

С его слов, жене скандального актера приходится очень трудно, так как у нее в семье трое детей, однако Софии помогают ее друзья. Адвокат добавил, что в данный момент она решает проблему со счетами и с их восстановлением, передает ФАН.

Ранее, будучи под домашним арестом, Михаил Ефремов смог оплатить все долги, числившиеся за судебными приставами. Несмотря на это, налоговая напомнила про еще одну задолженность Ефремова, когда он уже был в СИЗО и не мог решить вопрос с ее погашением.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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