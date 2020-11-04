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Cекретарь ОНК рассказал о планах Ефремова в СИЗО
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Cекретарь ОНК рассказал о планах Ефремова в СИЗО

Кирилл Николаев

Происшествия

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов хочет заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде СИЗО-5 время. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, Ефремов уже читает пьесу с сокамерниками. Также актер хотел бы приглашать в СИЗО известных артистов, чтобы они устраивали творческие встречи.

Мельников добавил, что у Ефремова есть все шансы остаться в СИЗО. К актеру нет никаких нареканий, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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СИЗОактерМихаил Ефремов
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