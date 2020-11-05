Создатели Nexta стали обвиняемыми по делу о массовых беспорядках в Белоруссии

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Создатели телеграм-канала Nexta стали обвиняемыми по статьям о массовых беспорядках. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики в четверг, 5 ноября.

Так, Степан Путило и Роман Протасевич, которые ранее были объявлены в розыск, признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям «организация массовых беспорядков» и «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Помимо этого, сообщается, что в отношении создателей телеграм-канала Nexta возбуждено уголовное дело. Уточняется, что следствие зафиксировало в сообщениях этого СМИ неоднократные призывы к протестам, блокировке дорог, забастовкам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова противостоять внешним угрозам. Белорусский лидер также отметил, что власти защищают интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую страну.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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