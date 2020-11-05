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VII Юридический форум стран БРИКС 2020 состоится в режиме видеоконференции
Фото: https://pixabay.com/

VII Юридический форум стран БРИКС 2020 состоится в режиме видеоконференции

Оксана Васильева

Внешняя политика

18-19 ноября в режиме видеоконференции состоится VII Юридический форум стран БРИКС 2020.

Ключевыми темами для обсуждения на форуме станут вопросы правопорядка в условиях глобальных вызовов современности, новые парадигмы урегулирования международных коммерческих споров, право в эпоху цифровой трансформации общества.

В форуме примут участие: президент Бразильской ассоциации юристов Фелипе Круз, президент Ассоциации юристов Индии Прашант Кумар, президент Юридического общества Южной Африки Нотиеси Мвузо, вице-президент Китайского юридического общества Минцзы Чжан, заместитель председателя Арбитражного фонда Южной Африки Линди Нкоси-Томас, вице-президент Ассоциации юристов Индии Амарджит Чандиок, генеральный секретарь Комитета по международным делам Бразильской ассоциации юристов Бруно Барата, председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, ректор Швейцарской академии международного права Алексей Клишин и другие эксперты.

Как анонсируют организаторы, по итогам форума будет принята декларация, отражающая основные направления правового сотрудничества между странами БРИКС.

— В условиях пандемии коронавирусной инфекции особую значимость приобретает совместная работа юристов в области законодательных инициатив в сфере социальной защиты, здравоохранения, юридической помощи и мер поддержки граждан и бизнеса. Юридический форум стран БРИКС станет платформой для профессионального обмена опытом и идеями, упрочения верховенства закона и совершенствования международного права, работы по повышению статуса юристов, – отметили в пресс-центре форума.

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