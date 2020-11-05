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Самойлова похвасталась своей фигурой после рождения сына
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Самойлова похвасталась своей фигурой после рождения сына

Кирилл Николаев

Звезды

Блогер и модель, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась своей идеальной фигурой после рождения четвертого ребенка.

На своей странице в Instagram она опубликовала две фотографии. Одна была сделана в 2019 году на Мальдивах. На ней Самойлова сидит на пляже, будучи беременной. Другой снимок уже сделан в этом году. На кадре модель находится вместе с родившимся сыном. Фотография была сделана также на Мальдивах. Самойлова призналась, что ее ребенок очень активный, «везде лезет и все требует».

— Ох, сынок, всего пару месяцев назад ты так мило и спокойно лежал в кроватке и, кажется, тогда ты мне нравился капельку больше, — с иронией написала модель.

Поклонники модели подчеркнули, что она находится в отличной форме.

«Красотка, как вы в форме себя держите?»; «Вы очаровательны!»; «Четверых родить и в такой же форме быть — белая зависть!», — написали они.

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