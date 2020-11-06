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Угрожавший ножом девушке мужчина задержан на станции «Проспект Мира»
Фото: pixabay.com

Угрожавший ножом девушке мужчина задержан на станции «Проспект Мира»

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

Полицейские, работающие в метро, задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в угрозе причинением тяжкого вреда здоровью пассажирке. Об этом сообщается в четверг, 5 ноября, на сайте УВД на Московском метрополитене.

К сотрудникам правоохранительных органов на станции «Проспект Мира» обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что, когда выходила из вагона поезда, за ней проследовал неизвестный мужчина. На платформе он достал предмет, похожий на нож, и, приставив его к телу девушки, стал угрожать ее жизни и здоровью.

Полицейские сразу же задержали подозреваемого и доставили его в отделение. Им оказался безработный уроженец ближнего зарубежья. У задержанного изъяли предмет, похожий на нож. Молодой человек не смог объяснить мотив своего поступка.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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