«Мешаю работать»: Арзамасова впервые выложила совместное видео с Авербухом

Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: YouTube.com

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в сторис ролик, на котором она катается на льду с фигуристом Ильей Авербухом. Звезда телесериала «Папины дочки» в шутку оставила подпись «мешаю работать». На кадрах видно, как они синхронно катаются по кругу в паре, после чего останавливаются, и актриса смеется.

Видео опубликовало издание «Вокруг ТВ». По данным СМИ, это первое совместное видео пары на странице Арзамасовой в соцсетях. Артистка рассказала об отношениях с 46-летним спортсменом в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Авербух признался, что ни он, ни Арзамасова никому не хотели давать интервью, в котором придется говорить о личном.

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