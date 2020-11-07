Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Более 80 процентов поражения легких»: Куклачев переболел коронавирусом
Юрий Куклачев рассказал, что тяжело перенес болезнь / Фото: instagram.com/kuklachevcats/

«Более 80 процентов поражения легких»: Куклачев переболел коронавирусом

Юлия Курганова

Звезды

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал, что тяжело переболел коронавирусом. Он никому из близких не сообщал о болезни, знала только жена. Дрессировщик поделился, что сначала пытался несколько дней лечиться дома самостоятельно, но потом все-таки вызвал врачей, и его положили в больницу.

— У меня сначала заболело горло, потом поднялась температура до 38,5 градуса. От лекарств у меня была диарея. Пять дней я лечился дома, но потом позвонил в клинику в Лапине и вызвал врача. Медики приехали и взяли у меня анализ на коронавирус, через час мне сообщили о положительном результате и положили в отдельную палату в больницу. КТ показала, что у меня более 80 процентов поражение легких. Я был в очень плохом состоянии, буквально задыхался, — рассказал Куклачев в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Он добавил, что его лечили плазмой переболевших людей. Только после этого дрессировщику стало легче. Теперь он и сам готов сдать свою плазму, чтобы помочь пациентам с коронавирусом.

Также Куклачев сообщил, что недавно в Москве умерла его двоюродная сестра с COVID-19. Ей было 65 лет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ксения Собчак рассказала о том, как перенесла коронавирус

народный артист России Юрий Куклачевлечениекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте