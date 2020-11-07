«Более 80 процентов поражения легких»: Куклачев переболел коронавирусом

Юрий Куклачев рассказал, что тяжело перенес болезнь / Фото: instagram.com/kuklachevcats/

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал, что тяжело переболел коронавирусом. Он никому из близких не сообщал о болезни, знала только жена. Дрессировщик поделился, что сначала пытался несколько дней лечиться дома самостоятельно, но потом все-таки вызвал врачей, и его положили в больницу.

— У меня сначала заболело горло, потом поднялась температура до 38,5 градуса. От лекарств у меня была диарея. Пять дней я лечился дома, но потом позвонил в клинику в Лапине и вызвал врача. Медики приехали и взяли у меня анализ на коронавирус, через час мне сообщили о положительном результате и положили в отдельную палату в больницу. КТ показала, что у меня более 80 процентов поражение легких. Я был в очень плохом состоянии, буквально задыхался, — рассказал Куклачев в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Он добавил, что его лечили плазмой переболевших людей. Только после этого дрессировщику стало легче. Теперь он и сам готов сдать свою плазму, чтобы помочь пациентам с коронавирусом.

Также Куклачев сообщил, что недавно в Москве умерла его двоюродная сестра с COVID-19. Ей было 65 лет.

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