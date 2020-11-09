Агата Муцениеце опубликовала фото из Крыма, где снялась топлес на пляже

Агата Муцениеце отправилась на отдых в Крым / Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в соцсети кадры с отдыха в окружении моря и гор. Она выложила фотографию в разделе Stories, на которой стоит со своей подругой и коллегой Ольгой Сухаревой на фоне моря топлес. Девушки на снимке смотрят на заходящее за горизонт солнце, повернувшись к камере спиной.

Звезда сейчас вместе со своими друзьями путешествует по Крыму, она гуляет по живописным горам и любуется закатами на Черном море. На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала смелость и нырнула в осеннее море, хотя сейчас температура воды в Крыму равна примерно 12 градусам.

Фанаты актрисы отметили, что опубликованный кадр не обработан в фотошопе и Агата Муцениеце на нем выглядит «настоящей красавицей».

Фото: instagram.com/agataagata/

Ранее Агата Муцениеце призналась, о каких ролях в кино всегда мечтала. По словам артистки, теперь ее хотят видеть на экранах не только в положительном образе.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких. В конце октября СМИ появилась информация, что Прилучный бросил Карпович.

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