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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки в Москве составило 1104
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки в Москве составило 1104

Виктория Родимкина

Общество

В столице за сутки госпитализировали 1104 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале в понедельник, 9 ноября.

Ранее стало известно, что в Москве побит антирекорд по суточному приросту COVID-19 — за сутки выявили 6897 новых случаев инфекции.

В больницах города к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 349 человек.

Среди новых случаев 42 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,3 процента — от 46 до 65 лет, 10,1 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,6 процента составляют люди старше 80 лет, 15 процентов — дети.

Ранее сообщалось, что врачи резервных госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом каждый день проводят телемедицинские консилиумы с коллегами других больниц. Это необходимо для подбора наиболее подходящего лечения пациентов с COVID-19.

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Читайте также: За сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев коронавируса

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