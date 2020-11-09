Движение ограничат в Москве из-за строительства участка Северо-Восточной хорды

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лосиноостровская улица Карта всех событий

В столице из-за строительства участка Северо-Восточной хорды изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 14 ноября по 30 мая 2021 года полностью перекроют движение на Лосиноостровской улице от дома 27, строение 1, до проектируемого проезда № 6327.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Кроме того, с 14 ноября по 28 февраля 2021 года ограничат проезд по съезду с Северо-Восточной хорды (СВХ) на Лосиноостровскую улицу от дома 30а, строения 6–8, до пересечения с Лосиноостровской улицей. Также нельзя будет проехать по одной полосе на съезде с СВХ на Лосиноостровскую улицу от дома 24а, строение 3.

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