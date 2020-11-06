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Водителей предупредили об изменении движения в центре Москвы из-за съемок
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Водителей предупредили об изменении движения в центре Москвы из-за съемок

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

В связи с проведением киносъемок во вторник, 10 ноября, в центре столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыт проезд между четной и нечетной сторонами Рождественского бульвара в районе дома 1 по улице Сретенке.

Водителей предупредили об изменении движения в центре Москвы из-за съемокФото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на Малой Пироговской улице из-за прокладки инженерных сетей.

Читайте также: Ряд маршрутов общественного транспорта изменится с 7 ноября в Москве

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