Россия приступит к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе с 6 утра

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Россия с шести утра по московскому времени приступит к развертыванию миротворческого контингента в Нагорном Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны России во вторник, 10 ноября.

— В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 6:00 (по московскому времени) 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, который озвучил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, также страны должны обменяться пленными.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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