В Кремле объяснили неразбериху с турецкими миротворцами

Куранты / Фото: Анна Быкова

Вопрос размещения турецких миротворцев в Карабахе ни с кем не согласовывался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что к российскому миротворческому контингенту в Нагорном Карабахе присоединятся турецкие формирования. Однако в МИД РФ вскоре отметили, что эта информация не соответствует действительности. В пресс-службе министерства обороны Армении подчеркнули, что заявления Баку о турецких миротворцах неправдивы.

В свою очередь Песков пояснил, что вопрос пребывания турецких миротворцев и не обсуждался.

— Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе.. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

Конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

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