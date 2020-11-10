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Трое мужчин совершили разбойное нападение на семейную пару в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Трое мужчин совершили разбойное нападение на семейную пару в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Столичная полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении на семейную пару. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел в квартире на Волгоградском проспекте. Трое мужчин, угрожая предметом, похожим на нож, похитили принадлежащий девушке мобильный телефон, а у ее супруга забрали банковскую карту. Злоумышленники скрылись на такси. Со счета были сняты денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 105 тысяч рублей.

Подозреваемых удалось задержать, они находятся под стражей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».

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