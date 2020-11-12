Следствие сообщило о задержании десяти лидеров оппозиции в Ереване

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В Армении после протестов в Ереване задержаны десять лидеров оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба специальной следственной службы республики в четверг, 12 ноября.

Уточняется, что после акции протеста, которую оппозиция провела у стен парламента в условиях военного положения, в столице Армении было возбуждено уголовное дело.

— В рамках возбужденного уголовного дела задержаны десять человек, — говорится в сообщении.

Так, в ведомстве отметили, что среди задержанных — лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян, политолог Сурен Суренянц, бывшие вице-спикер парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов.

Их задержали по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», передает ТАСС.

Напомним, 11 ноября в Ереване состоялась массовая акция оппозиции — ее участники требовали отставки премьер-министра Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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