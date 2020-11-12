Посол Азербайджана: Размер компенсации за сбитый вертолет РФ еще не определен

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет пока не определен. Об этом сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы в четверг, 12 ноября, во время пресс-конференции.

— Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству или военному ведомству, — пояснил дипломат.

Кроме того, он отметил, что окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом также пока нет. По его словам, комиссия работает по данному вопросу. В частности, выяснилось, что инцидент произошел в вечернее время суток, при этом вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары.

Посол добавил, что, как правило, расследование подобных инцидентов занимает достаточно много времени, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

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