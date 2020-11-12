Азербайджан передал России список наемников, воевавших в Карабахе на стороне Армении

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Власти Азербайджана передали Российской Федерации подробный список наемников, воевавших в Нагорном Карабахе на армянской стороне. Об этом сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы в четверг, 12 ноября.

По его словам, вокруг нагорнокарабахского конфликта «очень много спекуляций по поводу наемников», которые предположительно сражались на стороне Баку. Кроме того, он отметил, что распространенные в Сети ролики о якобы участии в боевых действиях сирийских боевиков на азербайджанской стороне — «не более чем постановочное видео».

— Это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями ни с одной стороны предоставлены не были, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в переданном в российские ответственные органы документе указаны имена и фамилии наемников и названия террористических организаций, которые действуют на территории Армении, передает Интефакс.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями.

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