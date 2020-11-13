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Андрей Воробьев: Около тысячи доз вакцины от COVID-19 поступит в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев: Около тысячи доз вакцины от COVID-19 поступит в Подмосковье

Кирилл Николаев

Здоровье

Около тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит на следующей неделе в Подмосковье. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, объем поставок вакцины от коронавируса в Московскую область нарастает. В декабре власти Подмосковья ждут их увеличения.

Ранее Воробьев заявил, что примерно 22–23 процента коек для пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус свободны в Московской области.

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вакцинаАндрей ВоробьевМосковская область
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