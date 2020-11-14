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Скончался актер Армен Джигарханян
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Владимир Путин выразил соболезнования близким Армена Джигарханяна
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин выразил соболезнования близким Армена Джигарханяна

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна, а также коллективу Московского драматического театра. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу, 14 ноября.

— С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас, — написал президент.

Владимир Путин отметил, что Армена Джигарханяна искренне любили за талант и преданность профессии. Глава государства добавил, что добрая память о народном артисте навсегда останется в сердцах его зрителей.

Актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу,14 ноября, на 86-м году жизни. Народного артиста СССР похоронят на Ваганьковском кладбище во вторник, 17 ноября. Прощание с актером пройдет в здании театра.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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