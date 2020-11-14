Королева заявила, что в смерти Джигарханяна виноваты «кровавые» телешоу

Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

Певица Наташа Королева выразила соболезнования в связи с кончиной актера Армена Джигарханяна на своей странице в соцсети Instagram.

Певица отметила, что за долгую жизнь народный артист СССР порадовал поклонников гениальными ролями и постановками.

— Не выдержало сердечко... конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти «кровавые» телешоу, которые сильно его подкосили... но вы навсегда останетесь с нами, — написала Королева.

Ее подписчики отметили, что смерть актера — невосполнимая утрата.

Актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни. Народного артиста СССР похоронят на Ваганьковском кладбище во вторник, 17 ноября. Прощание с актером пройдет в здании театра.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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