СК заочно предъявил обвинение террористам по делу об убийстве летчика Филипова

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение четырем террористам, которые причастны к убийству в Сирии российского летчика Романа Филипова. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила в среду, 18 ноября.

По информации следствия, за преступлением стоят Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. На момент убийства они были боевиками запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»).

Как отметили в СК, обвиняемые находятся в международном розыске. Следствие будет просить суд об их заочном аресте.

Напомним, летчик Роман Филипов погиб в Сирии в феврале 2018 года во время полета над провинцией Идлиб. Его самолет Су-25 был сбит и приземлился на подконтрольной боевикам территории. При приближении террористов Филиппов подорвал себя гранатой. Указом президента Владимира Путина ему присвоено звание Героя России. Некоторые из его вещей переданы на хранение в военные музеи.

*«Джебхат ан-Нусра» (также «Хайят Тахрир аш-Шам») — запрещенная на территории РФ террористическая организация

Читайте также: Память о подвиге российского летчика в Сирии увековечили бюстом